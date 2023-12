Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Diebstahl in Drogerie

Baden-Baden (ots)

In einer Drogerie in Baden-Baden sollen zwei Jugendliche einen Diebstahl am Donnerstagnachmittag begangen haben. Die vermeintliche Tat fand in einem Drogeriemarkt in der "Lange Straße" statt, als sich die Heranwachsenden dazu entschlossen haben sollen, zwei Parfümartikel zu stehlen. Die zwei mutmaßlichen Diebe scheinen nicht mit dem Ladendetektiv gerechnet zu haben, der die Tat beobachtet haben soll. Nach Alarmierung der Polizei wurde der Sachverhalt durch Beamte der Polizeireviers Baden-Baden aufgenommen. Die Eltern der Jugendlichen wurden informiert. Die Beiden erwartet nun eine Strafanzeige. /to

