POL-OG: Lahr - Platzverweis erteilt

Rastatt (ots) - Der 80-jährige Fußgänger, der am Montagnachmittag in der Engelstraße in Rastatt von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt wurde, ist am Mittwochmittag seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an. /vo Rastatt - Von Bus erfasst Rastatt Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Montagmittag in der Engelstraße wurde ein Mann schwer ...

