Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Von Bus erfasst - Nachtragsmeldung

Rastatt (ots)

Der 80-jährige Fußgänger, der am Montagnachmittag in der Engelstraße in Rastatt von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt wurde, ist am Mittwochmittag seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an. /vo

Rastatt - Von Bus erfasst

Rastatt Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Montagmittag in der Engelstraße wurde ein Mann schwer verletzt. Der Fußgänger wurde kurz nach 15 Uhr aus noch nicht abschließend geklärten Gründen von einem Bus erfasst. Aktuell wird der Passant von alarmierten Helfern des Rettungsdienstes versorgt. In diesem Zusammenhang ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell