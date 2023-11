POL-OG: Lahr - Zwei Reifensätze gestohlen, gibt es Zeugen?

Hohberg-Niederschopfheim (ots) - Nach dem Brand am Sonntagabend in der Gewerbestraße, sind die Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Hohberg weiter vorangeschritten. Mittlerweile verdichtete sich so der Tatverdacht gegen einen 55 Jahre alten Mann, der noch am Sonntag rußverschmutzt im Umfeld angetroffen wurde. Der Mann steht im Verdacht, das Feuer in dem leerstehenden Gebäude entfacht zu haben um sich zu wärmen, ...

