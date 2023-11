Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Bei Einbruch in Einfamilienhaus überrascht, Zeugen gesucht

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)

Der Einbruch in ein Wohnhaus in der Florenz-Maisch-Straße am Mittwochvormittag beschäftigt nun Beamte des Kriminalkommissariats Rastatt. Gegen 11:30 Uhr sollen sich zwei noch unbekannte Täter gewaltsam Zugang über ein Küchenfenster in das Gebäudeinnere verschafft haben. Im Inneren des Anwesens durchsuchten sie Schränke und Schubladen mehrerer Zimmer und entwendeten Bargeld und Schmuck. Noch während der Tat kam die Hausbesitzerin zurück, was die Unbekannten zur Flucht über den Garten zurück auf die Straße bewegte.

Die unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: ca. 40 Jahre alt, ca. 175 cm groß,südosteuropäisches Typ, 3-Tage-Bart, kräftigere Figur und humpelte beim Gehen und Rennen. Er war zur Tatzeit bekleidet mit einer Mütze, einer grauen Jacken und einer schwarzen, ärmellosen Weste.

2. Täter: ca. 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kurze, dunkle bis schwarze Haare, schlanke Figur, ebenfalls 3-Tage-Bart, südosteuropäischer Typ, komplett schwarz gekleidet

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 zu melden.

/to

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell