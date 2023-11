Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Trunkenheitsfahrt gestoppt

Oberkirch (ots)

Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch gelang es am Mittwochabend gegen 21:20 Uhr eine Trunkenheitsfahrt in ihrem weiteren Verlauf zu unterbinden. Örtlichkeit war die Konrad-Adenauer-Straße in Oberkirch. Hier fiel den Beamten ein Auto auf, das sich nur schwer auf der Fahrspur halten konnte. Aufgrund dessen wurde das Auto angehalten und der Kontrolle unterzogen. Ein erster Atemalkoholtest des 55-jährigen Fahrers führte zu einem Ergebnis, das über den Grenzwert zum Führen eines Kraftfahrzeugs hinausging. Dem 55-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig entzogen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. /to

