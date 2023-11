Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden Oos, Sandweier - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Baden-Baden Oos, Sandweier (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen Baden-Baden Oos und Sandweier sorgte am Dienstagabend für Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. Der Unfall ereignete sich gegen 18:35 Uhr auf der L67 zwischen den beiden genannten Ortschaften. Während eine 51-jährige Fahrerin eines TOYOTA aus Baden-Baden OOs nach links auf die K9617 fahren wollte, war es das Ziel einer 56-jährigen VW-Lenkerin, die L67 geradeaus von Sandweier kommend zu befahren. Hierbei kreuzten sich die Wege beider Verkehrsteilnehmerinnen und es kam zur Kollision. Eine genaue Unfallursache ist derzeit noch umstritten, da beide Beteiligte angaben, bei einer "grünen Ampel" gefahren zu sein, was jedoch technisch nicht möglich ist. Durch den Unfall entstand ein Sachschade von rund 6.000 Euro. Die 56-jährige Autofahrerin wurde durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes ins Klinikum Balg gebracht, blieb jedoch unverletzt. Zeugen, die Hinweise zu diesem Unfall und dessen Hergang geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Baden-Baden unter der Rufnummer 07221/6800zu melden. /to

