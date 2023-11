POL-OG: Lahr - Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Steinach (ots) - Sein unflätiges Verhalten hat einem 58 Jahre alten Mann am Mittwochmittag einen Aufenthalt im Polizeigewahrsam und verschiedenen Strafverfahren eingebracht. Der mutmaßlich alkoholisierte Endfünfziger soll gegen 13:15 Uhr Kunden in einem Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße beleidigt und teilweise angegangen haben. Auch gegenüber den hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Haslach zeigte sich der Mann unelegant und aufmüpfig. Weil er den ...

mehr