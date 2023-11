Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Unflätig

Steinach (ots)

Sein unflätiges Verhalten hat einem 58 Jahre alten Mann am Mittwochmittag einen Aufenthalt im Polizeigewahrsam und verschiedenen Strafverfahren eingebracht. Der mutmaßlich alkoholisierte Endfünfziger soll gegen 13:15 Uhr Kunden in einem Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße beleidigt und teilweise angegangen haben. Auch gegenüber den hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Haslach zeigte sich der Mann unelegant und aufmüpfig. Weil er den Anweisungen der Polizisten keine Beachtung schenkte, musste er kurzerhand in Gewahrsam genommen werden. Beim Anlegen der hierzu notwendigen Handschließen leistete der 58-Jährige nicht nur Widerstand, überdies bedrohte und beleidigte der Delinquent die polizeilichen Einsatzkräfte. Nun stehen im unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung ins Haus.

/wo

