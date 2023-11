Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Legelshurst - Betrunkener Autofahrer beleidigte Polizisten

Willstätt, Legelshurst (ots)

Auch ohne die Durchführung eines Atemalkoholtests sieht ein 58 Jahre alter Autofahrer unter anderem einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen, nachdem er am späten Mittwochabend nach einem Zeugenhinweis von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Kehl in der Beethovenstraße einer Kontrolle unterzogen wurde. Bereits bei der Hinterherfahrt konnten die Beamten eine alkoholtypische Fahrweise bei dem Mercedes-Lenker beobachten, was sich dann bei dessen Überprüfung gegen 23:10 Uhr mit der Wahrnehmung von Atemalkoholgeruch bestätigte. Die Ablehnung des Alkoholtests führte aufgrund den deutlichen Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung zur Erhebung einer Blutprobe bei dem 58-Jährigen. Die Beleidigungen, die er Mann während den polizeilichen Maßnahmen in Richtung der Polizisten aussprach, bescheren ihm ferner eine Anzeige wegen Beleidigung. Darüber hinaus ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell