POL-OG: Friesenheim, Oberschopfheim - Arbeitsunfall

Friesenheim, Oberschopfheim (ots)

Bei Heizungsarbeiten im Burgunderweg hat sich ein 31 Jahre alter Mann am Donnerstagmorgen nach einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Arbeiter gegen 10 Uhr von einer Leiter gestürzt und in der Folge auf einen Zaun gefallen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der 31-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Bislang liegen den Ermittlern des Polizeireviers Lahr keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

