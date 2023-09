Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Goslar (ots)

Am 15.09.2023, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Bismarckstraße Ecke Baderstraße, in 38723 Seesen, ein Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Clausthal-Zellerfeld befuhr mit ihrem PKW die Bismarckstraße (B242) in Fahrtrichtung zur Baderstraße, um den folgenden Kreuzungsbereich zu überqueren und in die Bismarckstraße einzufahren. Dabei übersah sie den 63-jährigen und vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmer auf seinem Krad. Es kam zur Kollision zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Der Krad-Führer wurde schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht. Die 24-jährige Beifahrerin des Krad-Führers wurde leichtverletzt und ebenso dem Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf ca. 9000 Euro geschätzt.

