Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 40-Jährige in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Eine 40-jährige, polizeibekannte Frau sorgte am Donnerstag (22.06.2023) für gleich drei Polizeieinsätze in Kornwestheim. Zunächst hatte sie Gegenstände, die ihr gehören, im Bereich der Badstraße umhergeworfen und anschließend, gegen 20.20 Uhr, auf ihrem Balkon mit einer Person gestritten. Kurz nach 22.00 Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert, da eine Frau in der Bahnhofstraße herumschreien und vor vorbeifahrende Fahrzeuge laufen würden. Einsatzkräfte des Polizeireviers Kornwestheim stellten vor Ort erneut die 40-Jährige fest, die vermutlich zum einen stark alkoholisiert gewesen sein dürfte und sich zum anderen in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die Frau hielt sich mitten auf der Straße auf und sollte zum Streifenwagen gebracht werden. Hiergegen wehrte sie sich jedoch vehement, trat und schrie um sich. In der Folge musste sie zu Boden gebracht werden, um ihr Handschließen anlegen zu können. Doch auch am Boden ließ sich die Frau nicht beruhigen und versuchte sich stattdessen aus den Griffen der Einsatzkräfte zu lösen. Letztlich gelang es, ihr die Handschließen anzulegen und sie zu einer Parkbank zu bringen, wo auf den hinzugerufenen Rettungsdienst gewartet wurde. Während dessen unterlag die 40-Jährige starken Stimmungsschwankungen. Sie wurde im weiteren Verlauf vom Rettungsdienst in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Frau wird sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Zudem hat sie ein Fahrzeug beschädigt, auf das sie sich in der Bahnhofstraße gesetzt hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell