Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Übergriff auf Frau - Weiterhin Zeugen gesucht (Ergänzung)

Lingen (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Freitag, den 14.04.2023, gegen 17 Uhr, in der Kardinal-von-Galen-Straße in Lingen in Höhe der Turnhalle des dortigen Gymnasiums zu einem Übergriff auf eine Frau durch einen bislang unbekannten männlichen Täter. Bei dem Mann soll es sich um eine 17 bis 20 Jahre alte, schlanke, ca. 1,80 m große Person mit blonden Haaren handeln. Am 23. April 2023 gegen Mittag konnte das Opfer den Täter bei einem Spaziergang in Lingen wiedererkennen. Die Person befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Geh- bzw. Radweg zwischen der Eschstraße und dem Brockhauser Weg. Das Opfer konnte hierbei beobachten, dass drei Radfahrer im Alter von ca. 25 Jahren (ein Mann mit einem Kinderfahrradanhänger am Fahrrad sowie zwei Frauen, wobei eine Frau einen Zopf trug) an dem Mann vorbeifuhren. Nach den Angaben des Opfers kam es zwischen den Radfahrern und dem Täter zu einem kurzen Gespräch. Eventuell kannten sich die Personen untereinander. Die drei Radfahrenden sowie weitere Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Mann machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen unter der Telefonnummer: 0591-870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell