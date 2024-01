Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ampel überfahren

Kaiserslautern (ots)

Die Sicherstellung eines BMW und 15.000 Euro Sachschaden, sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in der Humboldtstraße. Ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern bog am frühen Dienstagmorgen mit seinem BMW von der Fackelwoogstraße in die Humboldtstraße ein, dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfuhr eine Verkehrsinsel, kollidierte mit einem Verkehrsschild und prallte gegen eine Ampel, so dass diese aus ihrem Fundament gerissen wurde. Die Fahrbahn wurde beschädigt. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen und der Unfallwagen sichergestellt. Der 23-jährige Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell