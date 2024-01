Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Firmenfahrzeug eingebrochen

Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Langfinger machten sich in der Nacht zum Dienstag in der Hauptstraße an einem Firmenfahrzeug zu schaffen. Ein 31-Jähriger teilte der Polizei mit, dass er am Montag, gegen 16 Uhr, den Wagen am Straßenrand abgestellt hatte. Erst als er am darauffolgenden Morgen auf die Arbeit fuhr, fiel dem Mann auf, dass Baumaschinen aus dem Fahrzeug fehlten. Der Wert der entwendeten Werkzeuge wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

