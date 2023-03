Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Viele Fragen nach möglichem Raub

Nettetal-Lobberich (ots)

Ein 33-jähriger Nettetaler hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag angezeigt, dass er Stunden zuvor von fünf Jugendlichen, zwei jungen Frauen und drei jungen Männern am Doerkesplatz in Lobberich beraubt worden sei. Es fehle die Geldbörse mit einem dreistelligen Eurobetrag.

Geschehen sein soll das etwa gegen 18 Uhr am Donnerstagabend. Beschreiben kann der Mann nur die beiden jungen Frauen. Alle fünf sollen zwischen 15 und 20 Jahren alt sein, eine der Frauen habe lange braune Haare und eine weiße Jacke, die andere sei blond gewesen. Eine Zeugin hatte sowohl eine Gruppe Jugendlicher, auf die die Beschreibung zutrifft, als auch den 33-Jährigen zu einem späteren Zeitpunkt am Doerkesplatz gesehen - allerdings ohne, dass diese miteinander zu tun gehabt hätten.

Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen nun weitere Zeuginnen oder Zeugen. Hat jemand eine Interaktion zwischen einer Gruppe Jugendlicher und dem 33-jährigen Mann am Donnerstagabend am Doerkesplatz in Lobberich gesehen? Kennt jemand die Gruppe junger Leute? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 021627377-0. /hei (289)

