Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frau nach Einkauf verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag meldete sich eine 61-jährige Frau bei der Polizei und gab an, soeben in der Zollamtstraße verletzt worden zu sein. Nach ihren Angaben verließ sie gegen 12:15 Uhr einen Getränkemarkt. Auf dem Weg zu ihrem Auto sprach sie ein unbekannter Mann auf dem Parkplatz an und fragte nach Geld sowie Zigaretten. Da die Frau dem Wunsch nicht nachkam, wurde der Mann aggressiv und lief ihr hinterher. Beim Einsteigen in ihr Auto schlug die fremde Person die Fahrertür zu, wobei sich die 61-Jährige am Bein verletzte. Im Anschluss beleidigte der Mann die Geschädigte noch mehrfach. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen dem Verdacht der Beleidigung und gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet um Hinweise. Der Tatverdächtige sei zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß, und zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er habe eine dunkle Hautfarbe und kurze schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann ein braunes Sakko und dunkle Jeans. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell