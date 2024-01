Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto gestreift und geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwoch kam es in der Stärkstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 54-Jähriger parkte gegen 10 Uhr seinen braunen Opel dort am Fahrbahnrand. Als er schließlich gegen 14 Uhr wieder wegfahren wollte, war die Stoßstange auf der linken Seite abgerissen. Vermutlich streifte ein größeres Fahrzeug den geparkten Opel und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Beamten schätzen den Schaden auf circa 6000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 0631 369-2250 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |pet

