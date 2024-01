POL-PPWP: 3x U-Haft nach Drogenfund

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht wegen einer Unfallflucht Zeugen in der Leibnizstraße. Nach den Angaben einer 34-jährigen Stadtbewohnerin, parkte sie ihren Hyundai i30 am Dienstag gegen 17:30 Uhr am Straßenrand. Als sie nach knapp einer halben Stunde wieder an ihren Wagen kam, sah sie, dass er stark beschädigt war. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Beamten davon ...

