POL-PDNR: Alkoholisierter Motorradfahrer stürzt bei Lautzert

Linz am Rhein (ots) - Am Samstag, 25.03.2023 gegen 1 Uhr wurde auf der Asbacher Straße in Linz am Rhein ein Fahrzeug festgestellt, dass anschließend in der Altenbachstraße kontrolliert werden konnte. Der 23jährige Fahrzeugführer fiel zunächst am Anfang der Verkehrskontrolle durch seine aufbrausende und respektlose Verhaltensweise auf und während der Kontrolle ...

mehr