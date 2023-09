Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 9-Jährigen angefahren und geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Ein 9-Jähriger wurde am Montagabend (18.09.2023, gegen 19:30 Uhr) in der Ganderhofstraße durch den bislang unbekannten Fahrer eines schwarzen E-Rollers leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der E-Roller-Fahrer war entgegen der Laufrichtung verbotswidrig auf dem Gehweg der Rohrlachstraße gefahren. Als er dann nach links in die Ganderhofstraße über den Gehweg abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Kind. Statt sich um das gestürzte und verletzte Kind zu kümmern, flüchtete der Fahrer des E-Rollers.

Er konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 1,80-1,85m groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt, gebräunte Haut, dunkle Haare mit etwas längerem Bart, bekleidet mit schwarzer Weste und Jeans. Außerdem habe er eine dunkle Kappe getragen.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtenden E-Roller-Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell