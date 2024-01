Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Café eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Ein Langfinger sorgte am frühen Donnerstagmorgen für einen Polizeieinsatz in einem Einkaufszentrum am Fackelrondell. Laut Meldung habe sich ein Mann um 3:30 Uhr Zutritt zu einem Cafè verschafft. Eine ausgerückte Polizeistreife konnte vor Ort niemanden mehr feststellen. Wie der Unbekannte in das Gebäude gelangte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

