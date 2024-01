Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autofahrer sorgt für Aufregung

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagmorgen machte ein Augenzeuge in der Alex-Müller-Straße eine sonderbare Beobachtung. Nach seiner Schilderung kam um 11:44 Uhr ein grau/brauner Opel Astra mit Kaiserslauterer Kennzeichen von der Straße ab und fuhr in eine Hecke. Dort blieb der Wagen stehen. Der Fahrer war nicht mehr ansprechbar, weswegen der Mitteiler umgehend die Polizei informierte. Noch auf der Anfahrt des Streifenwagens bekamen die Beamten die Meldung, dass der Fahrer nach mehreren Minuten wieder zu sich gekommen und weggefahren sei. Eine Fahndung nach dem Opel blieb aber ohne Erfolg. Die Beamten bitten deshalb um Hinweise. Der Fahrer sei älter als 65 Jahre und hätte schütteres graues Haar gehabt. Wem sind der Mann oder das Fahrzeug am Donnerstag aufgefallen? Zeugen, die den Verkehrsvorgang beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

