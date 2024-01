POL-PPWP: Ohne Führerschein, dafür mit Drogen unterwegs

Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zu Mittwoch wurde eine Tiefgarage im Gersweilerweg zum Tatort eines Diebstahls aus einem Auto. Nach Angaben des 29-jährigen Halters habe er sein Auto am Dienstag um 17:30 Uhr in der Garage abgestellt. Als er am folgenden Morgen gegen 8 Uhr zurückkam, stellte der Mann fest, dass ein Rucksack, Handschuhe und Münzgeld fehlten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet ...

