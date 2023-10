Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Walsrode (OT Vethem), Mehrere Schuppenaufbrüche

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es im Ortsteil Vethem zu mehreren Schuppenaufbrüchen gekommen. Durch die unbekannte Täterschaft wurden dabei mehrere Türen gewaltsam aufgehebelt, um an Gartenwerkzeuge und ein Fahrrad zu gelangen. Hinweise, die zur Aufklärung der Taten dienen, sind an die Polizei in Walsrode zu richten.

