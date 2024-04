POL-CLP: Pressemitteilung 26./27.04.24

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruchdiebstahl In der Zeit von Mittwoch, 24. April 2024, 18:45 Uhr bis Donnerstag, 25. April 2024, 08:55 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft/Kiosk in der Große Straße und entwendeten diverse Verkaufsartikel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen. Vechta - Einbruchdiebstahl In der Zeit von Mittwoch, ...

