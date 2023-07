Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Wülfrath

Erkrath

Haan - 2307008

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

--- Wülfrath ---

Am Dienstag (4. Juli 2023) sind drei noch unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 9:30 Uhr und 13 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Flügelskämpchen eingebrochen. Sie verschafften sich durch die Wohnungstür Zutritt zu der Wohnung in der ersten Etage und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 1.400 Euro.

Bei den drei Personen soll es sich Zeugenaussagen zufolge um eine Frau und zwei Männer handeln. Alle drei Personen sind schlank und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Die Frau hat langes blondes Haar.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am Dienstag (4. Juli 2023) wurde von bislang unbekannten Tätern zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Theodor-Storm-Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch die Wohnungstür Zutritt zu der Wohnung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Bislang noch unbekannte Täter sind am Dienstag (4. Juli 2023) im Zeitraum zwischen 12:45 Uhr und 15 Uhr durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus am Erikaweg eingebrochen. Sie durchsuchten dieses nach Wertgegenständen und entwendeten mindestens ein Portmonnaie.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link: https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell