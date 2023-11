Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung des Polizeikommissariat Geestland

Cuxhaven (ots)

Falschfahrer auf BAB 27

Cuxhaven/BAB 27. Am Samstag (25.11.2023) meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer gegen 22:20 Uhr einen Falschfahrer auf der Richtungsfahrbahn Cuxhaven der BAB 27. Hier soll ein dunkler Pkw zwischen den Anschlussstellen Cuxhaven und Altenwalde in Richtung Bremen gefahren sein. Zudem soll es auch zu einem Beinaheunfall zwischen einem Pkw, welcher den Überholfahrstreifen befahren habe und dem Falschfahrer gekommen sein. Weder der falschfahrende Pkw noch der gefährdete Fahrzeugführer konnten von der Polizei angetroffen werden. Deshalb bittet das Polizeikommissariat Geestland Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise geben können, sich unter Telefon 04743 9280 zu melden.

Wohnhauseinbruch

Geestland. Am Samstag (25.11.2023) wurde der Polizei gegen 18:40 Uhr ein möglicher Einbruch in der Straße Am Steinacker in Debstedt gemeldet. Nachbarn hatten Taschenlampenschein und Geräusche aus dem Haus vernommen und dies über den Notruf gemeldet. Obwohl erste Kräfte nur wenige Minuten nach dem Eingang des Notrufs Ort waren, konnten keine Personen mehr im Objekt festgestellt werden. Der oder die Täter gelangten nach ersten Erkenntnissen durch Einwurf einer Fensterscheibe ins Wohnhaus. Ob und was hierbei entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Das Polizeikommissariat Geestland bittet Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Nähe beobachtet haben, sich unter Telefon 04743 9280 zu melden.

