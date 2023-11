Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ehrliche Finderin

Cuxhaven (ots)

Am 25.11.2023 gegen 19:00 Uhr meldete sich die Finderin einer Geldbörse telefonisch bei der Polizei in Cuxhaven. Die ehrliche Finderin teilte mit, dass sie in der Nähe einer Baustelle in Lüdingworth ein Portemonnaie mit einem nicht unerheblichen Bargeldbetrag gefunden habe.

Die Geldbörse mit 7371,04 Euro wurde an die Polizei übergeben. Anschließend konnte der Verlierer ermittelt werden, der noch am selben Abend aus dem Raum Hildesheim anreiste und sein verlorenes Eigentum abholte. Er hinterließ für die 16-jährige Finderin einen angemessenen Finderlohn.

