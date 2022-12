Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht in Ingelheim

Zeugen gesucht

Ingelheim (ots)

Am 16.12.2022 kam es im Zeitraum zwischen 08:45 Uhr und 12:48 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hunsrückstraße in Ingelheim am Rhein. Hierbei geriet vermutlich ein blaues Fahrzeug auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und fuhr in einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Hierdurch wurde der geparkte Pkw in einen weiteren geparkten Pkw geschoben. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen.

