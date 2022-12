POL-PIING: Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn

Ingelheim (ots) - Eine 27-jährige Frau meldete am Montag gegen 11:28 Uhr der Polizei, dass sie in der Konrad-Adenauer-Straße überfallen wurde. Hierbei habe ein Mann unter Vorhalt eines Messers ihre Handtasche entrissen und sei weggelaufen. Durch mehrere Funkstreifen wurde sofort eine groß angelegte Fahndung eingeleitet. In der Handtasche der Frau befanden sich private Gegenstände sowie die Einnahmen ihrer Arbeitsstätte vom Wochenende in fünfstelliger Höhe. Die ...

