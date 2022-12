Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Brand in Einfamilienhaus

Bewohnerin leicht verletzt

Ingelheim (ots)

Am 17.12.2022 meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin gegen 06:20 Uhr der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von einem Einfamilienhaus in der Schubertstraße in Ingelheim am Rhein.

Eine Bewohnerin des Hauses wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Ingelheim mittels Leiter aus dem stark verrauchten Haus gerettet. Der Brand konnte gelöscht werden. Die Bewohnerin kam im Anschluss mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Die im Haus lebenden Haustiere konnten ebenfalls durch die Feuerwehr gerettet werden.

Die genaue Brandursache ist Gegenstand der durch die Polizei Ingelheim aufgenommenen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell