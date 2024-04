Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am 26.04.2024 gegen 13:20 Uhr kam es in Vechta, Kreuzungsbereich Marschstraße / Wintermarsch zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 24-jährige Frau aus Wetschen beabsichtigte, von der Marschstraße aus, die Straße Wintermarsch zu überqueren. Dabei missachtete sie das für sie geltende Stopp-Schild und fuhr in die Kreuzung ein. Eine 68-jährige Frau aus Vechta konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt wurden. Die 24-jährige Verursacherin wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am 26.04.2024 befuhr gegen 15:20 Uhr ein 44-jähriger Mann aus Dinklage mit seinem PKW die Essener Straße aus Hausstette kommend in Richtung Bakum. In einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Verkehrszeichen und blieb auf dem Radweg stehen. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, wie Fahrer und Beifahrer die abgerissenen Fahrzeugteile wieder einsammelten und die Unfallstelle samt PKW verließen. Eine weitere Zeugin konnte der Polizei zudem Hinweise auf den Verbleib der Unfallflüchtigen geben. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass dieser u.a. nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wie auch über keine Zulassung verfügt. Weiterhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell