POL-LIP: Detmold. Fahrräder aus Garage gestohlen.

Lippe (ots) - Nach dem Besuch einer Bar in der Hauptstraße in Oerlinghausen machte sich ein 26-jähriger Oerlinghauser in der Sonntagnacht um 01:35 Uhr alleine zu Fuß auf den Weg nach Hause. In der Straße Am Kalkofen seien ihm zwei männliche Personen entgegengekommen. Unvermittelt hätten die beiden jungen Männer auf ihn eingeschlagen. Der Oerlinghauser habe daraufhin seine Geldbörse mit 10 Euro Bargeld und einer ...

