Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Unsichere Fahrweise fällt auf

Lippe (ots)

In der Samstagnacht gegen 23:45 Uhr fiel einer Streife des Kommunalen Ordnungsdienstes in der Meierstraße in Detmold ein Opel Corsa durch unsichere Fahrweise auf. Eilig hinzugerufene Polizeibeamte überprüften sowohl den Fahrer als auch das Fahrzeug. Dabei stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer aus Detmold nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines war. Zusätzlich war der Corsa nicht ordnungsgemäß zugelassen. Zur Kontrolle war der Wagen in einer Feuerwehrzufahrt abgestellt worden. Dort konnte er nicht stehenbleiben, so dass ein Abschleppunternehmen mit der Sicherstellung beauftragt wurde. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. Dieser Vorfall ist ein weiterer Beleg für die gute Zusammenarbeit des Kommunalen Ordnungsdienstes und der Polizei.

