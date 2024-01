Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Verkaufswagen

Lippe (ots)

Am Samstagmorgen gegen 10:07 Uhr entdeckten die Betreiber eines mobilen Imbissgeschäftes in Detmold an einem Baumarkt im Charles-Lindbergh-Ring eine aufgebrochene Zugangstür an ihrem Verkaufswagen. Unbekannte Täter hatten sich offensichtlich durch Aufhebeln der Tür gewaltsam Zutritt ins Innere verschafft. Entwendet wurden ein Lenovo-Tablet, einige Lebensmittel und etwas Kleingeld. Die Tat muss sich in der Zeit von Freitagabend 17:00 Uhr bis Samstagmorgen 10:00 Uhr ereignet haben. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell