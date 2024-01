Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Traktor kollidiert mit PKW

Lippe (ots)

Samstagmorgen gegen 09:45 Uhr kam es auf der Sternberger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem John-Deere-Trecker und einem Opel-Astra. Der 45-jährige Extertaler gab gegenüber der Polizei an, seinen Opel abgebremst und rückwärts in eine Grundstückseinfahrt gesetzt zu haben. Ein Trecker habe die Sternberger Straße in Richtung Bösingfeld befahren und in der Vorbeifahrt mit dem hinteren Reifen seinen PKW erfasst. Die Fahrzeuge hätten sich verkeilt, der Opel sei einige Meter mitgeschleift worden und erst an einem rechts abgestellten VW-Caddy zum Stehen gekommen. Der 41-jährige Dörentruper widersprach und gab an, dass der Opel von einem untergeordneten Grundstück in seinen Trecker hineingefahren sei. Das genaue Unfallgeschehen konnte vor Ort durch die Polizei nicht abschließend geklärt werden. Alle erkennbaren Spuren wurden gesichert, eine Rekonstruktion muss nun durch die Sachbearbeitung erfolgen. Der Opelfahrer erlitt leichte Verletzungen am Kopf, welche vorsorglich im Klinikum Detmold untersucht wurden. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell