Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Aufgrund Schnee in den Gegenverkehr geraten

Lippe (ots)

Am vergangenen Freitag gegen 17:57 Uhr kam es auf der Altenbekener Straße in Horn zu einem Glätteunfall. Eine 27-Jährige aus Rheinland-Pfalz kam mit ihrer Mercedes C-Klasse beim Durchfahren einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Veldrom aufgrund von Schneeglätte in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Up zusammen. Die Frau aus der Pfalz wurde leicht verletzt, der 47-jährige Horn-Bad Meinberger erlitt in seinem VW schwere Verletzungen. Ein 30-jähriger Steinheimer befuhr die Altenbekener Straße mit seinem Mercedes-Benz hinter dem VW-Up und wurde Zeuge der Kollision. Er konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den VW-Up auf, bevor er rechtsseitig im Straßengraben zum Stehen kam. Die Frau und der Up-Fahrer wurden mittels Rettungswagen ins Klinikum nach Detmold transportiert. An allen Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden, der Abtransport erfolgte durch eine nahegelegenes Abschleppunternehmen.

