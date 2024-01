POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Einbruchsversuch in Geschäft.

Lippe (ots) - Auf der Herforder Straße in Höhe der Einmündung Gosebrede stieß ein Linienbus am Dienstagmorgen (09.01.2024) mit einem jungen Fußgänger zusammen. Der Bus fuhr gegen 7.30 Uhr auf der Herforder Straße in Richtung Lemgo - die Ampel zeigte für ihn Grün. In Höhe der Einmündung lief nach ersten Erkenntnissen ein 12-jähriger Junge aus Lemgo, trotz für ihn rot zeigender Ampel, in Richtung Gosebrede auf ...

mehr