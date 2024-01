Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ampelausfall: Verkehrsunfall mit drei Verletzten.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (09.01.2024) kam es an der Kreuzung Ernst-Hilker-Straße/Lemgoer Straße/Nordring zu einem Ausfall der Ampel. Deshalb wurde der Verkehr im Kreuzungsbereich durch Verkehrszeichen geregelt. In diesem Zusammenhang ereignete sich gegen 19.50 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs. Ein 38-Jähriger aus Detmold war mit seinem VW Golf auf der Lemgoer Straße in Richtung Detmolder Innenstadt unterwegs. Dabei missachtete er das geltende Stopp-Schild und fuhr in den Kreuzungsbereich ein, ohne anzuhalten. Dort stieß er mit einem Ford Fiesta zusammen, in dem ein 27-Jähriger samt 21-jähriger Beifahrerin (beide aus Lage) auf der vorfahrtberechtigten Nordstraße in Richtung Ernst-Hilker-Straße fuhr. Durch die Kollision erlitten alle Insassen Verletzungen - die beiden Fahrer schwere - und wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell