Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

In der Straße Bornsberg verschafften sich unbekannte Einbrecher am Dienstagvormittag (09.01.2024) über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Der Einbruch wurde gegen 12 Uhr entdeckt. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume des Hauses nach Diebesgut und flüchteten schließlich mit einer geringen Summe Bargeld in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell