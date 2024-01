POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Landwirte demonstrieren friedlich auf dem Kronenplatz.

Lippe (ots) - Am Sonntagmittag (07.01.2024) ereignete sich an der Auffahrt Hellinghausen (B 514)/Emme (B 238) ein Auffahrunfall, bei dem eine Frau leichte Verletzungen erlitt. Die 21-Jährige fuhr gegen 14 Uhr mit ihrem Renault Twingo auf der B 238 und hielt an der Auffahrt zur B 514 an einem Stopp-Schild. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende 30-Jährige aus Rotterdam ...

