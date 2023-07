Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Digitaler Tacho aus BMW entwendet - Zeugen gesucht!

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend gegen 19:00 Uhr bis Donnerstagmorgen gegen 06:30 Uhr schlug eine bislang unbekannte Täterschaft die hintere Dreiecksscheibe eines BMW ein, der in der Dresdener Straße am Straßenrand geparkt war. Der oder die Täterin gelangte so in das Fahrzeuginnere und entwendeten den digitalen Tacho des Fahrzeugs. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.300 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 zu melden.

