Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 36-Jähriger in S-Bahn mit Pfefferspray und Schlagstock angegriffen - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Dienstagnachmittag gegen 16:10 Uhr soll ein bislang unbekannter Mann einen 36-Jährigen in der S1 unvermittelt mit einem Schlagstock und Pfefferspray angegriffen haben. Am Bahnhof Heidelberg-Weststadt/Südstadt stieg der 36-jährige Mann in die Bahn in Fahrtrichtung Kaiserslautern in das vorderste Abteil ein. Während er einstieg, soll ein bislang unbekannter Mann beim Aussteigen den 36-Jährigen unvermittelt mit einem Schlagstock und danach mit einem Pfefferspray angegriffen haben. Der 36-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der Unbekannte ging nach seinem Angriff in Richtung Rohrbacher Straße flüchtig. Ob noch weitere Mitfahrende durch den Pfeffersprayangriff verletzt worden sind, ist noch unklar.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Circa 25 bis 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Statur, westeuropäisches Erscheinungsbild. Er trug kurze bräunliche Haare, eine dunkle Langarm-Softshelljacke und eine dunkelfarbene Jeans.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittlerinnen und Ermittler nach weiteren möglichen Geschädigten oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell