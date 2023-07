Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Busfahrer alkoholisiert am Steuer

Heidelberg (ots)

Um kurz vor halb sieben meldete am Mittwoch eine Autofahrerin einen Linienbus, der in Schlangenlinien auf der B3 vom Emmertsgrund in Richtung Speyerer Straße unterwegs war. Kurze Zeit später konnte eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd den Bus an der Haltestelle Hauptbahnhof anhalten und kontrollieren. Im Fahrzeug konnten mehrere Fahrgäste angetroffen werden. Aus der Fahrerkabine schlug der Polizeibeamtin und dem Polizeibeamten ein starker Alkoholgeruch entgegen. Es zeigte sich, dass der 32-Jährige Busfahrer mit fast einem Promille am Steuer gewesen war, obwohl für die Personenbeförderung die strengere 0-Promille- Grenze gilt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt

Der 32-Jährige muss jetzt wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinwirkung sowie eines Verstoßes gegen das Personenbeförderungsgesetz mit einem hohen Bußgeld rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell