Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Langenholzhausen. Auf Vordermann aufgefahren.

Lippe (ots)

Am Sonntagmittag (07.01.2024) ereignete sich an der Auffahrt Hellinghausen (B 514)/Emme (B 238) ein Auffahrunfall, bei dem eine Frau leichte Verletzungen erlitt. Die 21-Jährige fuhr gegen 14 Uhr mit ihrem Renault Twingo auf der B 238 und hielt an der Auffahrt zur B 514 an einem Stopp-Schild. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende 30-Jährige aus Rotterdam (Niederlande) mit seinem Mercedes Vito zu spät und fuhr auf den Twingo auf. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von etwa 2300 Euro; der Twingo musste abgeschleppt werden. Der Mann aus Rotterdam musste eine Sicherheitsleistung zahlen, da er nicht in Deutschland wohnhaft ist.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell