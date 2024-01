Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Durstige Einbrecher verschaffen sich gewaltsam Zutritt zu Vereinsgebäude.

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (05./06.01.2024) brachen unbekannte Täter in das Gebäude eines Sportvereins in der Straße Walkenfeld ein. Augenscheinlich verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Vereinsgebäude, indem sie ein Fenster einschlugen. Sie entwendeten diverse Schlüssel. Mit einem von ihnen öffneten sie den Vereinskiosk und leerten mehrere Getränkeflaschen, bevor sie wieder von dannen zogen. Wer kann unter der Telefonnummer 05231 6090 Hinweise zum Einbruchsdiebstahl geben? Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Angaben von Zeuginnen und Zeugen.

