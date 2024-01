POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebstahl von Motorroller.

Lippe (ots) - In der Industriestraße versuchten bislang Unbekannte am Sonntagabend (07.01.2024) gegen 20 Uhr in eine Firmenhalle einzubrechen. Der Versuch ein Fenster aufzuhebeln, scheiterte jedoch. Die Täter flüchteten möglicherweise mit einem Auto vom Firmengelände. Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsversuch geben können, melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2. ...

