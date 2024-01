Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Sachbeschädigungen an Silvester

Isenbüttel/ Gifhorn (ots)

Zum Jahreswechsel kam es zu zwei Sachbeschädigungen in Gifhorn und Isenbüttel, die örtlich zuständigen Polizeidienststellen ermitteln. In Isenbüttel wurde die Glasscheibe einer Bushaltestelle am Triftweg zerstört. Eine Anwohnerin meldete dies am Nachmittag des Neujahrstages bei der Polizei Meine. Bei der Polizei in Gifhorn meldete sich, an Neujahr gegen Mittag, ebenfalls eine Hinweisgeberin. Sie hatte beim Amtsgericht einen Brief einwerfen wollen. Der Briefkasten war jedoch beschädigt, die Klappe stand offen. Die Beamten stellen fest, dass in dem Briefkasten augenscheinlich ein pyrotechnischer Gegenstand gezündet wurde. Dies führte zu erheblichen Beschädigungen.

Zu den jeweils eingeleiteten Strafverfahren sucht die Polizei Zeugen. Hinweise zur beschädigten Bushaltestelle nimmt die Polizei Isenbüttel unter der Telefonnummer 05374 95501-0 entgegen, Hinweise zum Briefkasten am Amtsgericht die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell